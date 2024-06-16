2024 Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105190086 Ücretsiz

105190086 | Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 105190086 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 105190086 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi   Endüstri Ürünleri Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Endüstri Ürünleri Tasarımı   Bölümü   Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Ürünleri Tasarımı   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümüne Doldu-22 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 232,73405

Hitit Üniversitesi Endüstri Ürünleri Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.926.299

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105190086

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Endüstri Ürünleri Tasarımı

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 232,73405

Başarı Sıralaması: 1.926.299

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-22

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206,37829

Başarı Sıralaması:  2.496.820

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022:  Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1603025

Kontenjan 2021:  20+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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