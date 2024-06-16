2024 Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105190096 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü tercih kod numarası 105190096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çevre Sağlığı Bölümü Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çevre Sağlığı Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Çevre Sağlığı Bölümüne Doldu-42 kişi yerleşmiştir.

Haberin Devamı

Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Puanı: 287,81178

Hitit Üniversitesi Çevre Sağlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.036.872

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105190096

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Çevre Sağlığı

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 287,81178

Başarı Sıralaması: 1.036.872

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-42

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,29077

Başarı Sıralaması: 765.683

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 268.98501

Başarı Sıralaması: 590102

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41