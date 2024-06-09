2024 Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105110215

Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Çorum ilimizde yer alan Hitit Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hitit Üniversitesi Antropoloji Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105110215

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hitit Üniversitesi Antropoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum  ilinde bulunan Hitit Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Antropoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü tercih kod numarası 105110215 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Antropoloji  Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+0 kişidir. 2023 yılında Antropoloji  Bölümüne 22 kişi yerleşmiştir.

Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü Taban Puanı: 225,28634

Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 22

Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 1.210.904

basarili-siralamasi.jpg

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105110215   

ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Çorum

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 225,28634

Başarı Sıralaması: 1.210.904

Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+0

Yerleşen 2023 – 2024: 22

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 214,43453

Başarı Sıralaması:  1.367.580

Kontenjan 2022:  20+1

Yerleşen 2022: 21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  20+1

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2020 :  20+1

Yerleşen 2020 : 8

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Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hitit Üniversitesi Antropoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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