2024 Hitit Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 105190068 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hitit Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Çorum ilinde bulunan Hitit Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hitit Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 105190068 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hitit Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hitit Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hitit Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Adalet Bölümü Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Çorum ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-64 kişi yerleşmiştir.
Hitit Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 287,63410
Hitit Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.039.198
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105190068
ÜNİVERSİTE: Hitit Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Çorum
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 287,63410
Başarı Sıralaması: 1.039.198
Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-64
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 284,34063
Başarı Sıralaması: 985.124
Kontenjan 2022: 60+2
Yerleşen 2022: Doldu-62
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240.24915
Başarı Sıralaması: 908857
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62