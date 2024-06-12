2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 107710169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü , Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 40+1+0+0+10 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 485,68375

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 51

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 28.298

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710169

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Tayfur Ata Sökmen Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 485,68375

Başarı Sıralaması: 28.298

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+0+10

Yerleşen 2023 – 2024: 51

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,56315

Başarı Sıralaması: 22.455

Kontenjan 2022: 185+5

Yerleşen 2022: 190

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 436,16612

Başarı Sıralaması : 18.521

Kontenjan 2021 : 185+5

Yerleşen 2021 : 190

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 496,39581

Başarı Sıralaması: 18

Kontenjan 2020 : 185+5

Yerleşen 2020 : 190

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.