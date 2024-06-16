2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 107751396 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 107751396 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Hatay Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 352,27060

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 410.048

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107751396

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 352,27060

Başarı Sıralaması: 410.048

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 345,95508

Başarı Sıralaması: 418.675

Kontenjan 2022: 70+2

Yerleşen 2022: Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300.08294

Başarı Sıralaması: 358961

Kontenjan 2021: 70+2

Yerleşen 2021: Doldu-72