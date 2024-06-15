2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710557

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 107710557 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 320,14772
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 228.292
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107710557
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 320,14772
Başarı Sıralaması: 228.292
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8
Yerleşen 2023 – 2024: 40
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 327,01712
Başarı Sıralaması: 192.664
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 292,99535
Başarı Sıralaması : 135.779
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 330,23567
Başarı Sıralaması: 108
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.