2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 107751669 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 107751669 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Grafik Tasarımı Bölümü Sanat ve Tasarım Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Grafik Tasarımı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Grafik Tasarımı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 276,18902

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Grafik Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.198.933

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107751669

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Grafik Tasarımı

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 276,18902

Başarı Sıralaması: 1.198.933

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 272,26110

Başarı Sıralaması: 1.149.969

Kontenjan 2022: 50+2

Yerleşen 2022: Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 221.10893

Başarı Sıralaması: 1148512

Kontenjan 2021: 50+2

Yerleşen 2021: Doldu-52