2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107790270 Ücretsiz

107790270 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Taban Puanları ( Önlisans ) 107790270 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 107790270 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Emlak Yönetimi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Emlak Yönetimi   Bölümü   Antakya Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Emlak Yönetimi   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Emlak Yönetimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 242,44766

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Emlak Yönetimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.746.936

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107790270

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Emlak Yönetimi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 242,44766

Başarı Sıralaması: 1.746.936

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235,46809

Başarı Sıralaması:  1.800.336

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1627436

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Dolmadı-27

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