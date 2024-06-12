2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710469

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 107710469 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+8 kişidir. 2023 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 468,76797
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 39
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 41.606
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107710469
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 468,76797
Başarı Sıralaması: 41.606
Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+8
Yerleşen 2023 – 2024: 39
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 473,75394
Başarı Sıralaması: 36.66
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 415,89914
Başarı Sıralaması : 31.285
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 82
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 479,48709
Başarı Sıralaması: 30.2
Kontenjan 2020 : 90+3
Yerleşen 2020 : 93
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.