2024 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe BitkileriBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 107710336

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü tercih kod numarası 107710336 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bahçe Bitkileri Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Bahçe Bitkileri Bölümüne 27 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Taban Puanı: 251,76756
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 27
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü Başarı Sıralaması: 596.249
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107710336
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 251,76756
Başarı Sıralaması: 596.249
Kontenjan 2023 – 2024 : 20+1+0+1+5
Yerleşen 2023 – 2024: 27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 260,04803
Başarı Sıralaması: 458.637
Kontenjan 2022: 20+1
Yerleşen 2022: 21
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 20+1
Yerleşen 2021 : 5
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 249,97232
Başarı Sıralaması: 425
Kontenjan 2020 : 20+1
Yerleşen 2020 : 21
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Bahçe Bitkileri Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.