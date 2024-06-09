2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 107710487

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 107710487 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 30+1+0+0+8 kişidir. 2023 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

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Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 352,32250

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 39

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 153.767

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107710487

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 352,32250

Başarı Sıralaması: 153.767

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+0+8

Yerleşen 2023 – 2024: 39

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 353,72316

Başarı Sıralaması: 164.996

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: 62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 300,63300

Başarı Sıralaması : 149.575

Kontenjan 2021 : 60+2

Yerleşen 2021 : 62

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 361,84988

Başarı Sıralaması: 105

Kontenjan 2020 : 60+2

Yerleşen 2020 : 62

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.