2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107790245 Ücretsiz

107790245 | Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Hatay ilimizde yer alan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107790245 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107790245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri   Bölümü   Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri   Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 259,02728

Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.463.277

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 107790245

ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi

FAKÜLTE: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri

ŞEHİR: Hatay

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 259,02728

Başarı Sıralaması: 1.463.277

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 252,65882

Başarı Sıralaması:  1.464.813

Kontenjan 2022:  70+2

Yerleşen 2022:  Doldu-72

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 196.78049

Başarı Sıralaması:  1501413

Kontenjan 2021:  60+2

Yerleşen 2021:  Doldu-62

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