2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 107790245 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 107790245 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Yayladağı Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 259,02728
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.463.277
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107790245
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Çocuk Koruma ve Bakım Hizmetleri
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 259,02728
Başarı Sıralaması: 1.463.277
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 252,65882
Başarı Sıralaması: 1.464.813
Kontenjan 2022: 70+2
Yerleşen 2022: Doldu-72
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 196.78049
Başarı Sıralaması: 1501413
Kontenjan 2021: 60+2
Yerleşen 2021: Doldu-62