2024 Hatay Mustafa Kemal Üni. Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Taban Puanları ( Önlisans ) 107751369 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Hatay ilinde bulunan Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü tercih kod numarası 107751369 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Kırıkhan Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Hatay ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Puanı: 237,69400
Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.833.688
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 107751369
ÜNİVERSİTE: Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi
FAKÜLTE: Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
ŞEHİR: Hatay
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 237,69400
Başarı Sıralaması: 1.833.688
Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 228,95865
Başarı Sıralaması: 1.944.859
Kontenjan 2022: 55+2
Yerleşen 2022: Doldu-57
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1624434
Kontenjan 2021: 55+2
Yerleşen 2021: Dolmadı-15