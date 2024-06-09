2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201610627

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 201610627 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 13+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Psikoloji Bölümüne 16 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 371,23612

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 16

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 101.731

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610627

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 371,23612

Başarı Sıralaması: 101.731

Kontenjan 2023 – 2024 : 13+0+2+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 378,51770

Başarı Sıralaması: 100.708

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: 15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 331,08515

Başarı Sıralaması : 78.174

Kontenjan 2021 : 15+0

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 376,47738

Başarı Sıralaması: 74.9

Kontenjan 2020 : 14+0

Yerleşen 2020 : 14

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.