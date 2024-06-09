2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201610645

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji Bölümü %25 İndirimli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201610645

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep  ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi   İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi   Psikoloji  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü tercih kod numarası 201610645 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji  Bölümü kontenjanı 35+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Psikoloji  Bölümüne 35 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Taban Puanı: 316,01054

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 35

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü Başarı Sıralaması: 310.946

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610645   

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 316,01054

Başarı Sıralaması: 310.946

Kontenjan 2023 – 2024 : 35+0+0+0+0

Yerleşen 2023 – 2024: 35

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,78039

Başarı Sıralaması:  311.626

Kontenjan 2022:  35+0

Yerleşen 2022: 35

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,40204

Başarı Sıralaması :  203.906

Kontenjan 2021 :  22+0

Yerleşen 2021 : 22

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 332,62431

Başarı Sıralaması:  178

Kontenjan 2020 :  13+0

Yerleşen 2020 : 13

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Psikoloji  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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