2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201610169

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 201610169 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 5+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Mimarlık Bölümüne 6 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 392,36506

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 6

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 120.415

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201610169

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 392,36506

Başarı Sıralaması: 120.415

Kontenjan 2023 – 2024 : 5+0+0+0+1

Yerleşen 2023 – 2024: 6

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 326,06332

Başarı Sıralaması: 224.164

Kontenjan 2022: 20+0

Yerleşen 2022: 20

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 284,82336

Başarı Sıralaması : 194.113

Kontenjan 2021 : 20+0

Yerleşen 2021 : 20

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 335,31145

Başarı Sıralaması: 181

Kontenjan 2020 : 15+0

Yerleşen 2020 : 15

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.