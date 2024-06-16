2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 201650053 Ücretli

201650053 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 201650053 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 201650053 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 60+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 284,92454

Hasan Kalyoncu Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.075.997

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650053

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 284,92454

Başarı Sıralaması: 1.075.997

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 279,83381

Başarı Sıralaması:  1.044.274

Kontenjan 2022:  57+0

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 247.3736

Başarı Sıralaması:  825055

Kontenjan 2021:  53+0

Yerleşen 2021:  Doldu-53

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