2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 201650168 %25 İndirimli

201650168 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz ( %25 İndirimli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 201650168 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 201650168 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Diyaliz   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz   Bölümü kontenjanı 13+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-13 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 282,76755

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.105.665

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650168

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 282,76755

Başarı Sıralaması: 1.105.665

Kontenjan 2022 – 2023 : 13+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-13

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 280,31946

Başarı Sıralaması:  1.037.930

Kontenjan 2022:  13+0

Yerleşen 2022:  Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 235.15756

Başarı Sıralaması:  968186

Kontenjan 2021:  13+0

Yerleşen 2021:  Doldu-13

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