2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Taban Puanları ( Önlisans ) 201650132 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü tercih kod numarası 201650132 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Diyaliz Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diyaliz Bölümü kontenjanı 55+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Diyaliz Bölümüne Doldu-55 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Puanı: 256,84603

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Diyaliz Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.498.938

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650132

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Diyaliz

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 256,84603

Başarı Sıralaması: 1.498.938

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-55

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 261,77915

Başarı Sıralaması: 1.310.296

Kontenjan 2022: 50+0

Yerleşen 2022: Doldu-50

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 217.79787

Başarı Sıralaması: 1192751

Kontenjan 2021: 50+0

Yerleşen 2021: Doldu-50