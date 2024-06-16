2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Taban Puanları ( Önlisans ) 201650177 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü tercih kod numarası 201650177 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü kontenjanı 15+0+0+0+1 kişidir. 2023 yılında Bankacılık ve Sigortacılık Bölümüne Doldu-16 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Puanı: 293,17685

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 966.883

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650177

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Bankacılık ve Sigortacılık

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 293,17685

Başarı Sıralaması: 966.883

Kontenjan 2022 – 2023 : 15+0+0+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-16

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,54633

Başarı Sıralaması: 1.008.376

Kontenjan 2022: 15+0

Yerleşen 2022: Doldu-15

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234.8103

Başarı Sıralaması: 972281

Kontenjan 2021: 20+0

Yerleşen 2021: Doldu-20