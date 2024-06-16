2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 201650123 %25 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 201650123 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 17+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Doldu-17 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 313,78392

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 728.746

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650123

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %25 İndirimli

Taban Puan: 313,78392

Başarı Sıralaması: 728.746

Kontenjan 2022 – 2023 : 17+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-17

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 312,39908

Başarı Sıralaması: 674.871

Kontenjan 2022: 13+0

Yerleşen 2022: Doldu-13

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 259.36614

Başarı Sıralaması: 686778

Kontenjan 2021: 13+0

Yerleşen 2021: Doldu-13