2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Taban Puanları ( Önlisans ) 201650105 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü tercih kod numarası 201650105 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Anestezi Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Anestezi Bölümü kontenjanı 11+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Anestezi Bölümüne Dolmadı-13 kişi yerleşmiştir.

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Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Puanı: 369,56879

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Anestezi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 313.292

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650105

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Anestezi

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 369,56879

Başarı Sıralaması: 313.292

Kontenjan 2022 – 2023 : 11+0+2+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-13

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 357,25956

Başarı Sıralaması: 355.136

Kontenjan 2022: 12+0

Yerleşen 2022: Doldu-12

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 300.35611

Başarı Sıralaması: 357409

Kontenjan 2021: 12+0

Yerleşen 2021: Doldu-12