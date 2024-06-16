2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201650017 Ücretli

201650017 | Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Gaziantep ilimizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet ( Ücretli ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201650017 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201650017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Adalet   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Hasan Kalyoncu Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Adalet   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet   Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 248,33154

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.643.180

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201650017

ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi

FAKÜLTE: Adalet

ŞEHİR: Gaziantep

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli

Taban Puan: 248,33154

Başarı Sıralaması: 1.643.180

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,35639

Başarı Sıralaması:  1.698.298

Kontenjan 2022:  45+0

Yerleşen 2022:  Doldu-45

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 192.12506

Başarı Sıralaması:  1560731

Kontenjan 2021:  45+0

Yerleşen 2021:  Doldu-45

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