2024 Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Taban Puanları ( Önlisans ) 201650017 Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü tercih kod numarası 201650017 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Adalet Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Adalet Bölümü kontenjanı 45+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Adalet Bölümüne Doldu-45 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Puanı: 248,33154
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Adalet Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.643.180
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201650017
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Adalet
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Ücretli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretli
Taban Puan: 248,33154
Başarı Sıralaması: 1.643.180
Kontenjan 2022 – 2023 : 45+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-45
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 240,35639
Başarı Sıralaması: 1.698.298
Kontenjan 2022: 45+0
Yerleşen 2022: Doldu-45
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 192.12506
Başarı Sıralaması: 1560731
Kontenjan 2021: 45+0
Yerleşen 2021: Doldu-45