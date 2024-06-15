2024 Hasan Kalyoncu Üni. Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201610866

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Gaziantep ilinde bulunan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 201610866 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Gaziantep ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 8+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 421,83703
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 10
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 8.117
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201610866
ÜNİVERSİTE: Hasan Kalyoncu Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: Gaziantep
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 421,83703
Başarı Sıralaması: 8.117
Kontenjan 2023 – 2024 : 8+0+1+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 417,73608
Başarı Sıralaması: 10.889
Kontenjan 2022: 9+0
Yerleşen 2022: 9
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 391,06435
Başarı Sıralaması : 4.975
Kontenjan 2021 : 9+0
Yerleşen 2021 : 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 408,50926
Başarı Sıralaması: 8.73
Kontenjan 2020 : 10+0
Yerleşen 2020 : 10
Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Hasan Kalyoncu Üniversitesi Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.