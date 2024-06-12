2024 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105010164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+38 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 192 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,36941

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Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 192

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.793

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105010164

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Tıp Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 486,36941

Başarı Sıralaması: 27.793

Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+38

Yerleşen 2023 – 2024: 192

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 487,14529

Başarı Sıralaması: 26.347

Kontenjan 2022: 150+4

Yerleşen 2022: 154

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 431,69370

Başarı Sıralaması : 21.043

Kontenjan 2021 : 150+4

Yerleşen 2021 : 154

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 492,80319

Başarı Sıralaması: 20.4

Kontenjan 2020 : 150+4

Yerleşen 2020 : 154

Harran Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.