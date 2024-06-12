2024 Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010164

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 105010164 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü , Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 150+4+0+0+38 kişidir. 2023 yılında Tıp Bölümüne 192 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 486,36941
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 192
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 27.793
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105010164
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Tıp Fakültesi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 486,36941
Başarı Sıralaması: 27.793
Kontenjan 2023 – 2024 : 150+4+0+0+38
Yerleşen 2023 – 2024: 192
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 487,14529
Başarı Sıralaması: 26.347
Kontenjan 2022: 150+4
Yerleşen 2022: 154
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 431,69370
Başarı Sıralaması : 21.043
Kontenjan 2021 : 150+4
Yerleşen 2021 : 154
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 492,80319
Başarı Sıralaması: 20.4
Kontenjan 2020 : 150+4
Yerleşen 2020 : 154
Harran Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.