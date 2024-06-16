2024 Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090125 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105090125 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Tekstil Teknolojisi Bölümü Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tekstil Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Tekstil Teknolojisi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 230,97672
Harran Üniversitesi Tekstil Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.959.563
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105090125
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Tekstil Teknolojisi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 230,97672
Başarı Sıralaması: 1.959.563
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 226,66466
Başarı Sıralaması: 1.998.458
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Başarı Sıralaması: 1597497
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Dolmadı-10