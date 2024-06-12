2024 Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve SulamaBölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105090136

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü tercih kod numarası 105090136 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü , Ziraat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü kontenjanı 25+1+0+1+6 kişidir. 2023 yılında Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümüne 33 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Taban Puanı: 245,91410

Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 33

Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başarı Sıralaması: 646.458

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090136

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Ziraat Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 245,91410

Başarı Sıralaması: 646.458

Kontenjan 2023 – 2024 : 25+1+0+1+6

Yerleşen 2023 – 2024: 33

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,23968

Başarı Sıralaması: 669.283

Kontenjan 2022: 25+1

Yerleşen 2022: 26

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 25+1

Yerleşen 2021 : 2

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220,27452

Başarı Sıralaması: 615

Kontenjan 2020 : 20+1

Yerleşen 2020 : 21

Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.