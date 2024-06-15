2024 Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Ücretsiz Taban Puan (4 Yıllık Lisans) 105090137

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 105090137 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü , Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 259,92553

Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 52

Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 704.838

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090137

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 259,92553

Başarı Sıralaması: 704.838

Kontenjan 2023 – 2024 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2023 – 2024: 52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 240,90194

Başarı Sıralaması: 922.202

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: 41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 40+1

Yerleşen 2021 : 15

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 222,42886

Başarı Sıralaması: 715

Kontenjan 2020 : 40+1

Yerleşen 2020 : 41

Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Rekreasyon Yönetimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.