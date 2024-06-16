2024 Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105050957 Ücretsiz

105050957 | Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Taban Puanları ( Önlisans ) 105050957 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü tercih kod numarası 105050957 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü   Şanlıurfa Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Radyo ve Televizyon Programcılığı   Bölümü kontenjanı 50+2+0+2+13 kişidir. 2023 yılında Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümüne Doldu-67 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Puanı: 251,97319

Harran Üniversitesi Radyo ve Televizyon Programcılığı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.580.834

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050957

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Radyo ve Televizyon Programcılığı

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,97319

Başarı Sıralaması: 1.580.834

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+2+0+2+13

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-67

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 245,19584

Başarı Sıralaması:  1.603.056

Kontenjan 2022:  50+2

Yerleşen 2022:  Doldu-52

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188.90091

Başarı Sıralaması:  1590366

Kontenjan 2021:  50+2

Yerleşen 2021:  Doldu-52

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