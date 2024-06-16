2024 Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105050736 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105050736 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Otomotiv Teknolojisi Bölümü Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Otomotiv Teknolojisi Bölümü kontenjanı 35+1+0+1+9 kişidir. 2023 yılında Otomotiv Teknolojisi Bölümüne Doldu-46 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 257,98828

Harran Üniversitesi Otomotiv Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.480.161

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050736

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Otomotiv Teknolojisi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 257,98828

Başarı Sıralaması: 1.480.161

Kontenjan 2022 – 2023 : 35+1+0+1+9

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-46

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,65704

Başarı Sıralaması: 1.500.770

Kontenjan 2022: 35+1

Yerleşen 2022: Doldu-36

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması: 1615149

Kontenjan 2021: 35+1

Yerleşen 2021: Dolmadı-32