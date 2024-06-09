2024 Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105010358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,56525
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 903.026
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105010358
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 248,56525
Başarı Sıralaması: 903.026
Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20
Yerleşen 2023 – 2024: 104
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 242,92493
Başarı Sıralaması: 967.456
Kontenjan 2022: 80+2
Yerleşen 2022: 82
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2021 : 80+2
Yerleşen 2021 : 18
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,90407
Başarı Sıralaması: 783
Kontenjan 2020 : 80+2
Yerleşen 2020 : 82
Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.