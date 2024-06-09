2024 Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 105010358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 248,56525

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 903.026

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105010358

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,56525

Başarı Sıralaması: 903.026

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,92493

Başarı Sıralaması: 967.456

Kontenjan 2022: 80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2021 : 80+2

Yerleşen 2021 : 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,90407

Başarı Sıralaması: 783

Kontenjan 2020 : 80+2

Yerleşen 2020 : 82

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.