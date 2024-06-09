2024 Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010358

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105010358

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi   İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi   Kamu Yönetimi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü tercih kod numarası 105010358 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü , İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Kamu Yönetimi  Bölümü kontenjanı 80+2+0+2+20 kişidir. 2023 yılında Kamu Yönetimi  Bölümüne 104 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Taban Puanı: 248,56525

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 104

Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü Başarı Sıralaması: 903.026

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105010358   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 248,56525

Başarı Sıralaması: 903.026

Kontenjan 2023 – 2024 : 80+2+0+2+20

Yerleşen 2023 – 2024: 104

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 242,92493

Başarı Sıralaması:  967.456

Kontenjan 2022:  80+2

Yerleşen 2022: 82

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2021 :  80+2

Yerleşen 2021 : 18

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,90407

Başarı Sıralaması:  783

Kontenjan 2020 :  80+2

Yerleşen 2020 : 82

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Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Kamu Yönetimi  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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