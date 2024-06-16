2024 Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 105090081 İÖ-Ücretli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 105090081 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 334,74168
Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 536.099
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105090081
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İÖ-Ücretli
Taban Puan: 334,74168
Başarı Sıralaması: 536.099
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 333,60524
Başarı Sıralaması: 500.117
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 289.03728
Başarı Sıralaması: 428151
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41