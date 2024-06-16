2024 Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 105051143 Ücretsiz

105051143 | Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 105051143 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 105051143 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   İlk ve Acil Yardım   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım   Bölümü   Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım   Bölümü kontenjanı 55+2+0+2+14 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Doldu-73 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 346,48825

Harran Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 448.313

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105051143

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 346,48825

Başarı Sıralaması: 448.313

Kontenjan 2022 – 2023 : 55+2+0+2+14

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-73

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 344,52600

Başarı Sıralaması:  427.383

Kontenjan 2022:  55+2

Yerleşen 2022:  Doldu-57

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305.13009

Başarı Sıralaması:  331422

Kontenjan 2021:  55+2

Yerleşen 2021:  Doldu-57

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