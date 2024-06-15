2024 Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü İÖ-Ücretli Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105030159

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Harran Üniversitesi İlahiyat bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi İlahiyat Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü tercih kod numarası 105030159 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü , İlahiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlahiyat Bölümü kontenjanı 90+3+0+3+23 kişidir. 2023 yılında İlahiyat Bölümüne 119 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Taban Puanı: 288,51324

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 119

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü Başarı Sıralaması: 435.607

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105030159

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: İlahiyat Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 288,51324

Başarı Sıralaması: 435.607

Kontenjan 2023 – 2024 : 90+3+0+3+23

Yerleşen 2023 – 2024: 119

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,49972

Başarı Sıralaması: 357.497

Kontenjan 2022: 90+3

Yerleşen 2022: 93

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 256,53657

Başarı Sıralaması : 306.769

Kontenjan 2021 : 90+3

Yerleşen 2021 : 93

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 303,24908

Başarı Sıralaması: 201

Kontenjan 2020 : 110+3

Yerleşen 2020 : 113

Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi İlahiyat Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.