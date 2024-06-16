2024 Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Taban Puanları ( Önlisans ) 105050127 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü tercih kod numarası 105050127 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Harita ve Kadastro Bölümü Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Harita ve Kadastro Bölümü kontenjanı 60+2+0+2+15 kişidir. 2023 yılında Harita ve Kadastro Bölümüne Doldu-79 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Puanı: 269,91744

Harran Üniversitesi Harita ve Kadastro Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.291.944

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105050127

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Harita ve Kadastro

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 269,91744

Başarı Sıralaması: 1.291.944

Kontenjan 2022 – 2023 : 60+2+0+2+15

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-79

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,31412

Başarı Sıralaması: 1.269.931

Kontenjan 2022: 60+2

Yerleşen 2022: Doldu-62

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 220.47464

Başarı Sıralaması: 1157090

Kontenjan 2021: 60+2

Yerleşen 2021: Doldu-62