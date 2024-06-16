2024 Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090178 Ücretsiz

105090178 | Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090178 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105090178 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Giyim Üretim Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Giyim Üretim Teknolojisi   Bölümü   Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Giyim Üretim Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Giyim Üretim Teknolojisi Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 237,14491

Harran Üniversitesi Giyim Üretim Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.843.820

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090178

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Giyim Üretim Teknolojisi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,14491

Başarı Sıralaması: 1.843.820

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 226,01569

Başarı Sıralaması:  2.013.888

Kontenjan 2022:  30+1

Yerleşen 2022:  Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Başarı Sıralaması:  1596117

Kontenjan 2021:  30+1

Yerleşen 2021:  Dolmadı-4

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