2024 Harran Üniversitesi Elektrik Taban Puanları ( Önlisans ) 105050093 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Elektrik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü tercih kod numarası 105050093 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Elektrik Bölümü Şanlıurfa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Elektrik Bölümü kontenjanı 65+2+0+2+16 kişidir. 2023 yılında Elektrik Bölümüne Doldu-85 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Puanı: 264,06786
Harran Üniversitesi Elektrik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.382.323
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105050093
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Elektrik
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 264,06786
Başarı Sıralaması: 1.382.323
Kontenjan 2022 – 2023 : 65+2+0+2+16
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-85
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 256,27073
Başarı Sıralaması: 1.401.945
Kontenjan 2022: 65+2
Yerleşen 2022: Doldu-67
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 211.44164
Başarı Sıralaması: 1280187
Kontenjan 2021: 65+2
Yerleşen 2021: Doldu-67