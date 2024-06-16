2024 Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 105051152 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 105051152 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Eczane Hizmetleri Bölümü Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Eczane Hizmetleri Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Eczane Hizmetleri Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 314,35319

Harran Üniversitesi Eczane Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 722.835

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105051152

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Eczane Hizmetleri

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 314,35319

Başarı Sıralaması: 722.835

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,64536

Başarı Sıralaması: 701.074

Kontenjan 2022: 40+1

Yerleşen 2022: Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 263.83041

Başarı Sıralaması: 640208

Kontenjan 2021: 40+1

Yerleşen 2021: Doldu-41