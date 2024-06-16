2024 Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090083 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105090083 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Diş Protez Teknolojisi Bölümü Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Protez Teknolojisi Bölümü kontenjanı 45+2+0+2+11 kişidir. 2023 yılında Diş Protez Teknolojisi Bölümüne Doldu-60 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 316,17497

Harran Üniversitesi Diş Protez Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 703.865

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090083

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Diş Protez Teknolojisi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 316,17497

Başarı Sıralaması: 703.865

Kontenjan 2022 – 2023 : 45+2+0+2+11

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-60

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 309,22138

Başarı Sıralaması: 705.266

Kontenjan 2022: 45+2

Yerleşen 2022: Doldu-47

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 257.51521

Başarı Sıralaması: 707059

Kontenjan 2021: 45+2

Yerleşen 2021: Doldu-47