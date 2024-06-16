2024 Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090082 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105090082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.
Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 294,40203
Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 951.303
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105090082
ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi
FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi
ŞEHİR: Şanlıurfa
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz
Taban Puan: 294,40203
Başarı Sıralaması: 951.303
Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 287,41850
Başarı Sıralaması: 946.33
Kontenjan 2022: 40+1
Yerleşen 2022: Doldu-41
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 238.16276
Başarı Sıralaması: 932925
Kontenjan 2021: 40+1
Yerleşen 2021: Doldu-41