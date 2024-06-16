2024 Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090082 Ücretsiz

105090082 | Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi ( Ücretsiz ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090082 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü tercih kod numarası 105090082 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi   Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi   Devlet Üniversitesi olup Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü   Şanlıurfa Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Biyomedikal Cihaz Teknolojisi   Bölümü kontenjanı 40+1+0+1+10 kişidir. 2023 yılında Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümüne Doldu-52 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Puanı: 294,40203

Harran Üniversitesi Biyomedikal Cihaz Teknolojisi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 951.303

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090082

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Biyomedikal Cihaz Teknolojisi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 294,40203

Başarı Sıralaması: 951.303

Kontenjan 2022 – 2023 : 40+1+0+1+10

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-52

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 287,41850

Başarı Sıralaması:  946.33

Kontenjan 2022:  40+1

Yerleşen 2022:  Doldu-41

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 238.16276

Başarı Sıralaması:  932925

Kontenjan 2021:  40+1

Yerleşen 2021:  Doldu-41

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