2024 Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Taban Puanları ( Önlisans ) 105090186 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 105090186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Organize Sanayi Bölgesi Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 20+1+0+1+5 kişidir. 2023 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne Doldu-27 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 237,05985

Harran Üniversitesi Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.845.410

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090186

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Ayakkabı Tasarım ve Üretimi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 237,05985

Başarı Sıralaması: 1.845.410

Kontenjan 2022 – 2023 : 20+1+0+1+5

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-27

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 224,39454

Başarı Sıralaması: 2.052.557

Kontenjan 2022: 20+1

Yerleşen 2022: Doldu-21

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2021: ---

Yerleşen 2021: ---