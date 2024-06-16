2024 Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Taban Puanları ( Önlisans ) 105090097 Ücretsiz

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa ilinde bulunan Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü tercih kod numarası 105090097 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Devlet Üniversitesi olup Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Suruç Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümüne Doldu-40 kişi yerleşmiştir.

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Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Puanı: 251,29335

Harran Üniversitesi Atçılık ve Antrenörlüğü Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.592.519

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090097

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Atçılık ve Antrenörlüğü

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Ücretsiz

Taban Puan: 251,29335

Başarı Sıralaması: 1.592.519

Kontenjan 2022 – 2023 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 254,99544

Başarı Sıralaması: 1.424.008

Kontenjan 2022: 30+1

Yerleşen 2022: Doldu-31

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 206.51338

Başarı Sıralaması: 1353441

Kontenjan 2021: 30+1

Yerleşen 2021: Doldu-31