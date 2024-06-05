2024 Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105090242

Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz (4 yıllık lisans) 2023 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Şanlıurfa ilimizde yer alan Harran Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Ücretsiz Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 105090242

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz   Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Şanlıurfa  ilinde bulunan Harran Üniversitesi   Fen-Edebiyat Fakültesi   Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü tercih kod numarası 105090242 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Şanlıurfa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü kontenjanı 30+1+0+1+8 kişidir. 2023 yılında Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.

Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Taban Puanı: 306,14903

Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 40

Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 71.185

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105090242   

ÜNİVERSİTE: Harran Üniversitesi

FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi

ŞEHİR: Şanlıurfa

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 306,14903

Başarı Sıralaması: 71.185

Kontenjan 2023 – 2024 : 30+1+0+1+8

Yerleşen 2023 – 2024: 40

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2022:  ---

Yerleşen 2022: ---

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : ---

Başarı Sıralaması :  ---

Kontenjan 2021 :  ---

Yerleşen 2021 : ---

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2020 :  ---

Yerleşen 2020 : ---

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Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Harran Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı  Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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