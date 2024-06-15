2024 Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Burslu Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) 201910863

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren üniversite adayı öğrencilerimiz Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü tercih kod numarası 201910863 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü , Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü kontenjanı 9+0+2+0+1 kişidir. 2023 yılında Türk Dili ve Edebiyatı Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Taban Puanı: 360,82091
Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Yerleşen Kişi Sayısı: 9
Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başarı Sıralaması: 81.157
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201910863
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Fen-Edebiyat Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 360,82091
Başarı Sıralaması: 81.157
Kontenjan 2023 – 2024 : 9+0+2+0+1
Yerleşen 2023 – 2024: 9
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 361,53317
Başarı Sıralaması: 80.542
Kontenjan 2022: 11+0
Yerleşen 2022: 11
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 304,28134
Başarı Sıralaması : 101.769
Kontenjan 2021 : 9+0
Yerleşen 2021 : 9
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 311,18861
Başarı Sıralaması: 169
Kontenjan 2020 : 9+0
Yerleşen 2020 : 9
Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan Haliç Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.