2024 Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban Puanları ( Önlisans ) 201990594 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü tercih kod numarası 201990594 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü kontenjanı 34+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümüne Doldu-34 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Puanı: 213,81437

Haliç Üniversitesi Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 2.300.488

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990594

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 213,81437

Başarı Sıralaması: 2.300.488

Kontenjan 2022 – 2023 : 34+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-34

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

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