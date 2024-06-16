2024 Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201950492 Burslu

201950492 | Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2024 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı ( Burslu ) bölümünü tercih etmek isteyen öğrencilerimize rehber olacaktır.

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2024 Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Taban Puanları ( Önlisans ) 201950492 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 201950492 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi   Moda Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi   Vakıf Üniversitesi olup Moda Tasarımı   Bölümü   Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Moda Tasarımı   Bölümü kontenjanı 5+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında Moda Tasarımı Bölümüne Doldu-7 kişi yerleşmiştir.

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 351,19767

Haliç Üniversitesi Moda Tasarımı Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 416.815

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2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201950492

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Moda Tasarımı

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu

Taban Puan: 351,19767

Başarı Sıralaması: 416.815

Kontenjan 2022 – 2023 : 5+0+1+0+1

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-7

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2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 334,49981

Başarı Sıralaması:  493.666

Kontenjan 2022:  7+0

Yerleşen 2022:  Doldu-7

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 273.58673

Başarı Sıralaması:  548472

Kontenjan 2021:  6+0

Yerleşen 2021:  Doldu-6

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