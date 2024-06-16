2024 Haliç Üniversitesi Makine Taban Puanları ( Önlisans ) 201990491 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Makine bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Makine Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Makine Bölümü tercih kod numarası 201990491 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Makine Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi Makine Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Makine Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Bölümü kontenjanı 39+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Makine Bölümüne Doldu-39 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi Makine Bölümü Taban Puanı: 245,00100
Haliç Üniversitesi Makine Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.701.539
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201990491
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli
Taban Puan: 245,00100
Başarı Sıralaması: 1.701.539
Kontenjan 2022 – 2023 : 39+0+0+0+0
Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-39
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 248,60006
Başarı Sıralaması: 1.538.452
Kontenjan 2022: 43+0
Yerleşen 2022: Doldu-43
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 184.25993
Başarı Sıralaması: 1611892
Kontenjan 2021: 34+0
Yerleşen 2021: Doldu-34