2024 Haliç Üniversitesi Lojistik Taban Puanları ( Önlisans ) 201990520 %50 İndirimli

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi Lojistik bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü tercih kod numarası 201990520 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup Lojistik Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Lojistik Bölümü kontenjanı 50+0+0+0+0 kişidir. 2023 yılında Lojistik Bölümüne Doldu-50 kişi yerleşmiştir.

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Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Puanı: 252,78744

Haliç Üniversitesi Lojistik Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 1.567.106

2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 201990520

ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi

FAKÜLTE: Lojistik

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: %50 İndirimli

Taban Puan: 252,78744

Başarı Sıralaması: 1.567.106

Kontenjan 2022 – 2023 : 50+0+0+0+0

Yerleşen 2022 – 2023: Doldu-50

2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 239,92201

Başarı Sıralaması: 1.707.094

Kontenjan 2022: 54+0

Yerleşen 2022: Doldu-54

2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 209.45996

Başarı Sıralaması: 1309164

Kontenjan 2021: 46+0

Yerleşen 2021: Doldu-46