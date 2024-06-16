2024 Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Taban Puanları ( Önlisans ) 201950235 Burslu

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü tercih kod numarası 201950235 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
Haliç Üniversitesi Vakıf Üniversitesi olup İlk ve Acil Yardım Bölümü Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlk ve Acil Yardım Bölümü kontenjanı 9+0+1+0+1 kişidir. 2023 yılında İlk ve Acil Yardım Bölümüne Dolmadı-10 kişi yerleşmiştir.
Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Puanı: 343,23835
Haliç Üniversitesi İlk ve Acil Yardım Bölümü Taban Başarı Sırası ( TBS ) : 471.278
2023 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 201950235
ÜNİVERSİTE: Haliç Üniversitesi
FAKÜLTE: İlk ve Acil Yardım
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Burslu
Taban Puan: 343,23835
Başarı Sıralaması: 471.278
Kontenjan 2022 – 2023 : 9+0+1+0+1
Yerleşen 2022 – 2023: Dolmadı-10
2022 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 338,62446
Başarı Sıralaması: 465.321
Kontenjan 2022: 12+0
Yerleşen 2022: Doldu-12
2021 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300.59144
Başarı Sıralaması: 355982
Kontenjan 2021: 12+0
Yerleşen 2021: Doldu-12